元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムと、ファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカム夫妻が、現地時間2月7日に、チャールズ国王の別邸ハイグローヴ・ハウスで開催されたキングズ・トラストの英国・イタリア祝賀ディナーに出席した。【写真】正装したベッカム夫妻ヴィクトリアがこの度インスタグラムを更新し、クラシカルなドレスシャツに蝶ネクタイ、タキシードパンツを合わせたデヴィッドと、白いエレガントなドレスに