女優の奈緒が10日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】30歳の誕生日を迎えた奈緒奈緒は、1995年2月10日生まれ、福岡県出身。投稿では、「皆さん、こんにちは本日一つ歳を重ねました30歳です。ワクワクしています。いつも応援してくれる皆様に心から感謝です」と心境をつづった。併せてオフィシャルサイトを開設したことも伝え、「ホームページのイラストも描いたのでぜひ、自