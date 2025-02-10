タレントのあびる優が１０日までに自身のＳＮＳを更新し、ツインテール姿を公開した。インスタグラムに「久しぶりのツインテール年甲斐もなくとか言わないでね！」つづり、鏡越しに撮影した自撮りショットをアップ。三つ編みアレンジを加えたツインテールに、胸元がざっくりと開いたニット、ゆったりとしたパンツを合わせている。この投稿には「可愛すぎる」「素敵です」「似合いすぎてる」「めっちゃ綺麗ですね！」などの