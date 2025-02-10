広島・新井貴浩監督が１０日、宮崎・日南キャンプで行った紅白戦とシート打撃に「いいね」を連発した。２日連続で行った紅白戦では、新外国人のモンテロとファビアンがそろって“来日初安打”。二俣が左越えの２ランを放つなど若手もアピールした。２軍の投手陣も次々と登板。遠藤淳志投手は白組の３番手で１回１安打無失点、２奪三振と好投し、指揮官は１１日からの１軍昇格を決めた。その前に行ったシート打撃には、ドラフト