三菱UFJ銀行の半沢淳一頭取全国銀行協会（全銀協）が2025年度の次期会長に三菱UFJ銀行の半沢淳一頭取（60）を充てる方向で調整していることが10日分かった。福留朗裕会長（62）＝三井住友銀行頭取＝の後任となる。会長は3メガバンクが輪番で務め、就任の前年までに決まるのが慣例。今回は三菱UFJ銀の元行員による貸金庫からの窃盗事件を受けて調整が遅れた。近く開催する理事会で内定する見通し。半沢氏の会長就任は2回目で