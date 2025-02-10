柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【時短メイク】ナチュラルに垢抜ける時短メイク！』の動画を投稿。メイクに愛用するコスメも紹介してくれていました！【関連記事】 柏木由紀「もうこれがないと」“無くなったら困る”とまで語った溺愛メイクブラシ■フェイスパウダー動画内に登場したのはこちら！Elegance/ラ プードル オートニュアンス 1 税込11,000円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るエレガン