可愛い顔のバンビですが、実は声太め低めの男らしい声なんです。 うちに遊びにきた友達からも、よく意外と声低いねと言われます。そうかな～？と思ってたんですが、たまに散歩中に他のわんこの声を聞くと、確かに小型犬ってみんなキャンキャン高い声の子が多いかも。 漫画だと皆様に声をお聞かせできないので残念です…！