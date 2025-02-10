紅麹サプリによる健康被害問題に揺れる小林製薬。純利益が半減です。小林製薬が製造・販売した紅麹サプリをめぐっては、摂取後に腎疾患を引き起こすなど健康被害を訴える人が相次ぎ、会社は去年３月に事実を公表。商品回収を急いでいます。２月１０日の決算会見で、去年１年間のグループ全体の最終的な儲けを示す純利益は、前の年の半分の１００億円に減少したと発表しました。商品回収などに伴う特別損失１２７億円を計上