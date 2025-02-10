広島の新外国人コンビが１０日、そろって快音を鳴らした。紅白戦に両軍の４番で出場。白組・ファビアンが初回１死一塁で中前へ“来日初安打”を放つと、紅組・モンテロは７回無死一、三塁から中前への先制打で“来日初打点”を挙げた。ともに４番候補と期待される右打者。メジャー通算２０５試合に出場し、２１本塁打のモンテロは「自分のバッティングのリズムが、だんだん戻ってきている。ボールの読み方も、いい感じ」と納得