死亡した県議が斎藤元彦知事への印象操作の「黒幕」などと記された文書。百条委員会副委員長の維新県議が、立花孝志氏への提供を否定です。兵庫県知事選に立候補していた立花孝志氏は、斎藤元彦知事をめぐる一連の疑惑を調査する百条委員会の元メンバーで今年１月に死亡した元兵庫県議の竹内英明さんについて、知事選の期間中に「デマを流している」などと発信。自身のＹｏｕＴｕｂｅで「斎藤知事の疑惑を告発した元県民局