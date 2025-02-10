日本時間の2月8日に石破首相とトランプ大統領の対面では初めてとなる日米首脳会談が行われました。石破首相に同行取材し、日米首脳会談を現地で取材した日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、3つの疑問を中心に解説します。1.記者が見た「異例ずくめ」舞台裏2.「相互関税」日本への影響は？3.今後は？石破×トランプの関係──１つ目の記者が見た「異例ずくめ」舞台裏。現地で取材していて、日米首脳会談の舞台裏は、