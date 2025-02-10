Ｊリーグは１０日、都内で「２０２５Ｊリーグ開幕イベント」を開催し、Ｊ１の１６クラブの代表選手と、ＡＣＬＥに出場している川崎、横浜ＦＭ、神戸、ＡＣＬ２に出場している広島からはクラブマスコットが参加した。ＦＣ東京からは、スペイン２部エイバルから４年半ぶりに古巣に復帰したＭＦ橋本拳人が参加。今季の自身の注目ポイントには「タックル」と記し、「今年監督が代わって、攻撃的なサッカー、主導権を握るサッカーを