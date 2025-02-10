巨人・坂本勇人内野手が１０日、自身のインスタグラムを更新。選手、首脳陣によるゴルフ交流の写真を投稿した。写真には阿部監督や内海投手コーチの首脳陣に田中将、甲斐の新加入選手の姿もあった。坂本は「キャンプ休日ゴルフ楽しかった」とつづっており、グラウンドを離れてもチームの結束力の高さをうかがわせていた。