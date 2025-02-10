タレントのＫＡＢＡ．ちゃんが、ツインテールの制服風姿を公開した。ＫＡＢＡ．ちゃんは１０日までに自身のインスタグラムで「初の羽村市にて初の試み青少年応援プロジェクト＠羽村（夢チャレンジセミナー）これが私。じぶんらしく生きるために。のトークショーに行って来ました１部では『トークショー』２部では初の試み『ダンスレッスン』でした！」と報告し、イベントのオフショット複数枚をアップ。ツインテールに