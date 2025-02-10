ボートレース浜名湖の6日間シリーズ「にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖」は10日、予選2日目が行われた。百武翔（32＝佐賀）は予選前半2日間を4戦オール3連対。2日目は「スタートを放ってしまった」と言う前半の4カド戦を、冷静な遅れ差しから3着。後半7Rは2コースから差し切って、シリーズ初白星を挙げた。「ターン回りはいいけど、そこからの伸びがどうなのかなという感じ。でも、着は獲れていますからね。今の回り足