10日、パリで開かれた「AIアクションサミット」の開会式に参加する人々（AP＝共同）【パリ共同】人工知能（AI）の発展に向けた国際的な枠組みづくりを目指す「AIアクションサミット」が10日、フランス・パリで開かれた。2日間の日程で、100カ国近くの政府代表や民間企業、研究者ら約1500人が集結。米中や欧州などAIの技術革新を巡る各国の競争が激化するタイミングでの開催となり、注目が高まっている。サミットはフランスのマ