「東海地区選・Ｇ１」（１０日、津）最後に地元エースの意地を見せた井口佳典（４７）＝三重・８５期・Ａ１＝が、４コースからの見事なまくり差しで、２０１３、２０１７年以来となる３回目の東海チャンプに輝いた。Ｇ１は２０２３年のマスターズチャンピオン（若松）以来となる通算１７回目。２着にＧ１初優出の中山雄太（愛知）、３着に１号艇で人気を背負った磯部誠（愛知）が入った。強風が吹き荒れ、なんと３日連続の中