「Snow Man」の目黒蓮（27）、俳優の佐野勇斗（26）が10日、都内で行われた劇場版「トリリオンゲーム」（14日公開）の公開直前イベントに登場した。この記事の写真を見る原作・稲垣理一郎氏、作画・池上遼一氏の同名コミックスが原作で、2023年にドラマ化された。映画は稲垣氏の監修のもと描かれた完全オリジナルストーリーで、ワガママで人たらしの“世界を覆すハッタリ男”通称：ハル（目黒）と、気弱で心優しい“すご腕エンジニ