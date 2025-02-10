劇場版「トリリオンゲーム」（14日公開）の公開直前イベントが10日に都内で行われ、「Snow Man」の目黒蓮（27）、俳優の佐野勇斗（26）がプライベートでの仲良しトークを繰り広げた。この記事の写真を見る本作で、目黒の「俺らのわがままは世界一だ！」というセリフにちなみ、今一番かなえたいわがままについてもトーク。先日、インスタライブをした際に、佐野の家に目黒が訪れたことから、佐野は「めめ（＝目黒）の家に行かせてく