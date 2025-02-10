1250年以上の歴史を誇る愛知県稲沢市の「国府宮はだか祭」。10日午後のもみあいが終わりました。今年の神男は、3歳の時から祭りに参加してきた“祭り三兄弟”の次男・加藤稜大さん(26)です。厄を背負った神男に触れようと、下帯姿の男たちが激しくぶつかりました。 【写真を見る】はだか男の「もみ合い」に興奮 “3歳から祭り参加”の神男・加藤稜大さん(26)が儺追殿へ【国府宮はだか祭ハイライト】 （若狭恵一アナウンサ&#12540