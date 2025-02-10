福岡県で9日行われた高校バレー新チームの九州大会で、女子の部で東九州龍谷高校が大会9連覇を果たしました。 【写真を見る】全九州選抜高校バレー女子は東九州龍谷が9連覇を達成 新チームになって最初の九州大会となる全九州選抜高校バレーボール。女子の決勝は大分県代表の東九州龍谷と福岡女学院の対戦となりました。 試合は両チームともに一歩も引かない激しい展開に。東龍は