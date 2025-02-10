新日本プロレス１１日の大阪大会でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．（３７）に挑戦する後藤洋央紀（４５）が１０日、公開調印式で悲願のベルト奪取への思いを明かした。後藤の団体最高峰王座は２０１６年２月以来、実に９年ぶり。ＩＷＧＰ世界王座の前身であるＩＷＧＰヘビー級王座には８度挑戦して一度も手が届いていない。悲願達成へ闘志を燃やす荒武者は「いよいよ明日、９回目のＩＷＧＰ挑戦。これが最後