自動車の維持費において、懸念点の1つになるのが自動車保険の保険料です。必要不可欠なものですが、支出は可能な限り抑えたいと考えるでしょう。免許証がゴールド免許の場合、保険料が割引になるケースは少なくありません。 本記事では、ゴールド免許の場合にどれだけ自動車保険の保険料が割引されるのか解説します。 免許証の色の種類 運転免許証には、ブルー・グリーン・ゴー