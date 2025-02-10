【APEX TOYS WF2025W新作フィギュア】 2月9日 公開 APEX TOYSは、2月9日に「ゼンレスゾーンゼロ」キャラクターのフィギュア化を発表した。 今回発表した製品はワンダーフェスティバル2025[冬]で展示したもので、「カリン・ウィクス」、「フォン・ライカン」、「アレクサンドリナ」の原型。それぞれ1/7スケールで発売を予定している。 フォン・ライ