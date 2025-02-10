◇広島紅白戦紅組5―2白組（2025年2月10日天福）広島の日南春季キャンプ第2クール3日目の10日、新助っ人2人が開幕4番に向けたアピール合戦を繰り広げた。白組「4番・DH」のファビアン（レンジャーズ）が先に存在感を示した。初回2死一塁で玉村から中前打を放って実戦4打席目で“来日初安打”。「球の見え方がいい。良い感覚です」と納得した。対する紅組「4番・DH」のモンテロ（ロッキーズ）は、7回無死一、三塁で日高