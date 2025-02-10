能登半島地震で被災した石川県の奥能登４市町で、昨年１年間の刑法犯認知件数が、前年より７割増えて２２９件（前年比９８件増）となったことが県警のまとめでわかった。県警は「地震に便乗した犯罪に加え、人の出入りが増えた影響と考えられる」としている。市町別では、珠洲市が８０件（５６件増）、輪島市が８９件（２１件増）、能登町が３９件（１２件増）、穴水町が２１件（９件増）。窃盗は全体の８割近い１７８件（９４