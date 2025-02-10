お笑いコンビ「アンガールズ」が10日、広島県府中市のふるさと大使の委嘱を継続することが決定した。同市の市議会財政改革対策特別委員会で明らかになった。大使の委嘱をめぐっては同市の事業見直しの一環で廃止対象が既定路線となっていた。だが、アンガールズが無償で大使を引き受けることを了承し、委嘱が継続されることとなった。アンガールズは15年4月、大使に就任。昨年末、財政に苦しむ市の財政改革の一環で、廃止ま