埼玉・飯能市、早朝の住宅街で起きた緊急事態に、撮影者はとっさにカメラを向けました。真っ赤な炎に包まれた車。クラクションが鳴り響き、消防のサイレンが近づいてきています。爆発音と同時に、消防が到着。隊員たちがホースを伸ばし、放水準備を進める中でも、さらに大きな爆発が。その時、撮影者のカメラは燃える車の前に、前方がひしゃげるように壊れた、もう1台の車を捉えます。撮影者は、爆発音の前に大きな衝突音を聞いて