山手線の線路でひびが見つかり、運転を見合わせる事態に。停車するはずの駅を通過するなど、混乱が広がりました。【画像】なぜ、鶯谷だけ通過？専門家が理由を解説■通期ラッシュ直撃…長蛇の列もいつもは各駅停車の山手線。ところが…。車内アナウンス「ただいま鶯谷駅はドアを開ける手配が整っていません。そのためこの電車は当駅にて少々停車を…しますが、ドアは開きません」その後、鶯谷駅で乗客を降ろすことなく列車は