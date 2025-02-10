富山県森林研究所はきょう、今年2回目となるスギ花粉飛散予想を発表しました。飛散開始は今月23日ごろと予想しています。スギ花粉の飛散開始日は、1月と2月の気温に大きく左右されます。県森林研究所によりますと、飛散開始の予想は前回の発表では今月19日としていましたが、気温が予想を下回ったため、今月23日ごろに改めました。向こう1週間の気温は平年並みかやや高めに推移すると予想されるため、飛散開始はこれより早まる可能