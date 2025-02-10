愛知県稲沢市の尾張大国霊（おおくにたま）神社（国府宮）で10日、江戸時代から続く伝統神事「はだか祭」があった。災いを一身に引き受けるとされる「神男（しんおとこ）」に触れて厄を落とそうと、下帯姿の裸男（はだかおとこ）たち約8千人が激しくもみ合った。神男に触れようともみ合う裸男たち=2025年2月10日午後5時23分、愛知県稲沢市、小玉重隆撮影今年の神男は同市西島の会社員、加藤稜大さん（26）。午後4時半ごろ、参