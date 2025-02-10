先週から続く大雪で県は10日、新たに上越市と津南町に災害救助法を適用しました。この週末は、新潟市の中心部でも記録的な大雪に見舞われました。気象台に取材すると短時間の局地的な大雪を予測することの難しさが浮かび上がりました。先週から続く強い冬型。県は10日、新たに上越市と津南町に災害救助法を適用すると発表しました。今シーズン最強、そして最長と言われた寒波は週末、新潟市の中心部を襲いました。7日金曜日