元ヴィジュアル系YouTuberのしょーニキさんが2月8日、自身のX（旧Twitter）で投稿を更新。驚きのビフォーアフター写真を公開しました。 【実際の投稿：元V系YouTuberの写真に注目集まる】「これがこうですよ」しょーニキさんは、「ヴィジュアル系やめればねこれがこうですよ」とつづり、2枚の写真を添えて投稿。左のビフォー写真は金髪にバッチリメイクを施し、強い視線をカメラに送る“ザ・ヴィジュアル系”な写真です。対して