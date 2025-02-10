中国で1月20日にスマートフォンなどのデジタル製品を対象とした新規購入補助が正式に開始された。 2024年には、消費財の旧製品から新製品への買い換え促進策によって、関連製品の売上が1兆3000億元（約26兆円）を超えた。今年1月、国家発展改革委員会と財政部は「2025年の大規模設備更新および消費財買い換え促進政策の強化・拡大に関する通知」を発表し、「設備更新の促進強化」と「消費財買い換え支援の拡大」を指示した。今回の