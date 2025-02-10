サッカーJ1、アルビレックス新潟は現在、高知県でキャンプを行っています。開幕戦まであと5日。順調に調整を続けるチームを託見アナウンサーが取材しました。2月5日から始まった高知県での二次キャンプも大詰め。（託見アナウンサーリポート）「新潟史上最高へ。開幕までのラストスパートです」宮崎県から始まり、約5週間にわたったキャンプも終盤にさしかかり、チームは戦術の確認など