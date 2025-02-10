²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¡Ö°ìÍö¡×¤òË¬¤ì¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼ÂºÝ¤Î²èÁü¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö°ìÍö¡×¤Ø¹Ô¤¯¡ª¡Û¡Ö¿©¤ÙÊý¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡ª¡×ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø¡ÚÌÚÂ¼¤µ¡Á¡Á¤ó¡ª¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¥·¥ê¡¼¥º ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö°ìÍö¡×¤Ø¹Ô¤¯¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ìÍö¤Î¿¹¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢À½ÌÍ¤ÎÍÍ»Ò¤äÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë»ÜÀß