Jリーグクラブの監督は初挑戦となる樹森大介監督。どんなチームに仕上げてくるのか。かつて一緒にプレーした経験のある元サッカー日本代表の前園真聖さんに伺いました。サッカー元日本代表の前園真聖さん。樹森監督とはJ2湘南時代にともにプレーしていました。〈元サッカー日本代表前園真聖さん〉「樹森監督は中盤で、僕も中盤でしたがどちらかというと非常にテクニカルでゴー