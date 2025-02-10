「ディズニーストア」は、2月11日（火）から、映画『三人の騎士』の公開80周年を記念したコレクション「THE THREE CABALLEROS 80TH」を、全国の店舗やディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。【写真】カラフルなデザインの雑貨やハットも！新作コレクション一覧■幅広いラインナップ今回発売される「THE THREE CABALLEROS 80TH」は、メキシコの世界をメ