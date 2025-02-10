長崎地方気象台は10日、ウメの開花を発表しました。 平年(1月24日)より17日遅く、去年の1月13日より28日遅い開花だということです。 そして春の便りが届くと気になるのが「花粉」です。 民間の気象会社「ウェザーニューズ」では、長崎を含む九州の今年の「花粉の飛散」について「過去10年で最も多いか、それに匹敵する飛散量となる」と予想しています。 県内でスギ花粉が本格的に飛び始めるのは、今月下