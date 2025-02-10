大石知事の政治資金疑惑を巡り、県議会は10日、真相究明に向けた全員協議会を開きました。 知事は自らの後援会に、2000万円を架空に貸付けたとされる疑惑を、改めて否定しました。 去年6月以来、政治資金疑惑が指摘されている大石知事。 （大石知事） 「架空の資金移動を作り上げて、あたかも返してもらおうとしたように言われたが、そのことは全くない」 去年行われた総務委員会の集中審査と同じく、10日の全員協