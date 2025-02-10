広島市西区の道路陥没事故で傾いた建物の解体作業が始まるのを前に大型機械などが搬入されました。 去年９月に起こった西区福島町の道路陥没事故で傾いた福山通運の管理棟と広島市営住宅２棟の取り壊しを前に、建物を挟み込む大型機械などが用意され現場で組み立てが行われます。 今も２０世帯４２人が避難生活を送っていて、解体工事が進む市営住宅に住んでいた居住者に対しては民間の住宅や他の市営住宅などに住み替え先が決ま