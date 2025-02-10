広島市教育委員会は市立小学校の校長が約１１３万円を横領したとして１０日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。 安佐南区の市立小学校の校長は、去年５月から９月にかけて、自身が会計担当を務める広島県教育小学校研究会の預金口座から２６回にわたり１１３万円あまりを不正に引き出していました。 校長は引き出した現金を借金返済や競輪・パチンコなどに使っていたということです。 横領した現金はすでに返済していて、広