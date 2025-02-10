夏の参議院選挙の鹿児島選挙区について国民民主党県連は、候補者の擁立を見送る方針を示しました。連合鹿児島と立憲民主党、国民民主党、社民党、県議会会派の県民連合でつくる5者会議が8日、夏の参院選について話し合いました。立憲民主党は無所属の尾辻 朋実 さんを推薦したことを報告し支援を呼びかけました。一方、国民民主党県連は党本部が行った公募で鹿児島出身の男女4人を面接しましたが、候補者の擁立には至らず「擁