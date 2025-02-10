10日、埼玉・八潮市の上空からカメラが捉えたのは、穴の一部を埋め尽くす、どす黒い水。川のように流れる下水が作業員の行く手を阻んでいます。10日で発生から14日目を迎える走行中のトラックが転落した陥没事故。どんどん穴は広がり、内部に重機を入れるためのスロープを設置し、捜索を続けていましたが、下水道管が破損し、下水が湧き出たことなどによって作業が難航。依然、74歳の男性運転手が行方不明となっています。そうした