この週末、新潟県内は記録的な大雪に見舞われ、交通が麻痺。市民生活に大きな影響が出ました。週末の大雪に関する動きをまとめてお伝えします。 ■記録的な大雪…在来線の運転見合わせで“帰宅難民”発生 2月7日、新潟市などを襲った記録的な大雪。【記者リポート】「新潟市中央区。除雪されていない場所には、ひざくらいの高さまで雪が積もっています。そしてこちらの大通りも吹雪いている状態で、非常に見通しが悪くな