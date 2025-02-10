福島で雪崩が相次ぎ、温泉宿が孤立。解消のめどは立っていません。居座る「最強寒波」が10日も猛威を振るっています。【画像】山間を走る県道雪崩でどこが道かも分からない状況に福島市■雪崩相次ぐ温泉宿“孤立”一週間続く雪は、10日も降りやみません。撮影者「3日からずっと降っていて、きょうの10日が一番ひどい。また降り始めてきた」新潟や、福井では寒波の影響が残り、断続的に雪が降っています。撮影者「さす