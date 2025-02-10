アメリカで行われた日米首脳会談で石破首相は拉致問題についても言及。「解決に向けたトランプ大統領の力強い支持をいただいた」とその成果を強調しました。2月6日からアメリカを訪れ、初めてとなる日米首脳会談に臨んだ石破首相。拉致問題の解決に向け、北朝鮮の金正恩総書記と過去に3度の会談を行っているトランプ大統領の協力を得られるかが注目されました。【石破首相】「拉致被害者とそのご家族がご高齢となられる中、私の強