嘱託殺人の罪に問われている富井正康被告（81）の初公判が2月10日、新潟地裁で開かれました。富井被告は去年11月、当時51歳の娘から依頼を受け、十日町市馬場の自宅近くの作業小屋で睡眠薬を服用して意識を失った娘の首をロープで締め付け窒息死させた罪に問われています。10日の裁判で富井被告は起訴内容について「間違いありません」と認めた上で、犯行動機について「娘の借金で生活が苦しくなり、死ぬしかないと思った」