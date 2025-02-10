神奈川県警本部神奈川県警生活保安課と厚木署は１０日、売春防止法違反（場所の提供）の疑いで、平塚市東中原２丁目、職業不詳の男（３８）と、いずれも個室マッサージ店従業員の相模原市南区相武台１丁目に住む男（４６）と大阪府出身で住所不定の男（２６）の３容疑者を再逮捕した。３人の再逮捕容疑は、ほか数人と共謀し、１月２０日、厚木市中町２丁目の個室マッサージ店など２カ所で、女性従業員が客と売春することを知り