新日本プロレス１１日の大阪大会でＩＷＧＰ・ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３１）に挑戦するゲイブ・キッド（２７）が、史上初の?シングル３冠王者?の野望を掲げた。大阪決戦前日のこの日、ゲイブは公開調印式で辻と対峙。「言いたいことは、とてもシンプルです。なぜこの世界で新日本プロレスが一番なのか、なぜ俺たちがこんなに胸を張って『俺たちが新日本プロレスの中心なんだ』『俺たちの時代なんだ』と言っているの